Продажа маркированных шин в России

Согласно новым правилам шины, продаваемые на российском рынке, должны иметь обязательную маркировку.

Согласно новым правилам шины, продаваемые на российском рынке, должны иметь обязательную маркировку.

С 15 декабря в магазинах и дилерских центрах все шины должны быть маркированными, а вся продукция без маркировки может храниться только на складах крайним сроком до 1 марта 2020 года, сообщается на сайте кабмина.

Для того, чтобы вывести их в оборот, продавец обязан провести маркировку. Это касается товаров для автобусов, легковых машин, строительной техники и других видов транспорта, перечисленных в документе.