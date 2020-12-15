Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:18   15 Декабря 2020
Общество

Продажа маркированных шин в России

Продажа маркированных шин в России

Согласно новым правилам шины, продаваемые на российском рынке, должны иметь обязательную маркировку.

С 15 декабря в магазинах и дилерских центрах все шины должны быть маркированными, а вся продукция без маркировки может храниться только на складах крайним сроком до 1 марта 2020 года, сообщается на сайте кабмина.

Для того, чтобы вывести их в оборот, продавец обязан провести маркировку. Это касается товаров для автобусов, легковых машин, строительной техники и других видов транспорта, перечисленных в документе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#шины #маркировка #покрышки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров