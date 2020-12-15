Россиянам в европейской части страны предрекли переменчивую погоду

Россиян в центре европейской части страны на неделе ждет нестабильная погода.

Россиян в центре европейской части страны на неделе ждет нестабильная погода.

Заметные по сравнению с прошлой неделей изменения спрогнозировал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус пяти-шести градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус два-четыре", — отметил синоптик.

Вместе с этим сформируется устойчивый снежный покров, так как небо большую часть времени будет прокрыто облаками.

"К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму", — сказал Вильфанд.

Синоптик также сообщил об оттепели в конце недели, когда температура поднимется до четырех-пяти градусов. Погоду же на воскресенье пока спрогнозировать невозможно, так как "возможны варианты".