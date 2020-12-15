Эксперт раскрыл нюансы ценовой политики на рынках смартфонов

Цены на смартфоны зависят от многих факторов. Одно из самых главных — технические характеристики мобильного устройства.

Цены на смартфоны зависят от многих факторов. Одно из самых главных — технические характеристики мобильного устройства.

Чем выше технические характеристики телефона, тем выше цена. В дорогих устройствах используются современные комплектующие, которые не могут стоить дешево. Об этом агентству "Прайм" рассказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Если посмотреть среднюю цену устройства в рейтинге Роскачества из 160 моделей — она будет около 35 тысяч рублей, а вот при сужении до топ-30 по совокупному качеству показателей средняя цена повышается почти вдвое, до 64 тысяч рублей. Еще чуть выше — до 68 тысяч в среднем — стоимость при выборке именно по качеству камеры", — сказала эксперт.

Сейчас почти невозможно адекватно соотнести качество и цену, так как современные смартфоны — это сложные устройства с множеством функций и особенностей. Аппарат стоимостью 18 тысяч рублей может находиться в рейтинге Роскачества выше, нежели смартфон за 140 тысяч. На такой большой разбег влияют как раз таки особенности техники. Однако именно дешевые аппараты чаще всего будут находиться внизу списков. Причина — качество фотографий, видео и других характеристик.