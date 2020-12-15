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1:37   15 Декабря 2020
Политика

Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для избрания президентом

Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для избрания президентом

Выборщики Калифорнии проголосовали за Джо Байдена, что позволило ему набрать более 270 необходимых для победы на выборах голосов.

Голосование выборщиков во всех штатах США подтвердило избрание Джо Байдена новым президентом США. Команда Дональда Трампа подавала иски во многих штатах, не соглашаясь с победой демократа.

Конгресс США 6 января должен будет утвердить итоги голосования выборщиков. Трамп не признает результаты выборов и будет требовать пересмотра голосования выборщиков.

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#выборы #байден #трамп

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