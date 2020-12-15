Выборщики штата Орегон проголосовали за демократа Джо Байдена

Все семь выборщиков американского штата Орегон поддержали демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом говорится в трансляции голосования.

Все семь выборщиков американского штата Орегон поддержали демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом говорится в трансляции голосования.

Байден набрал 247 голосов выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа их 232. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

Американские СМИ предполагают, что победу одержит Байден. Прогнозируется, что Калифорния отдаст демократу 55 голосов выборщиков. В понедельник в штатах выборщики выражают волю избирателей, которая была высказана на голосовании 3 ноября 2020 года.