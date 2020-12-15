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1:21   15 Декабря 2020
Политика

Выборщики штата Орегон проголосовали за демократа Джо Байдена

Выборщики штата Орегон проголосовали за демократа Джо Байдена

Все семь выборщиков американского штата Орегон поддержали демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом говорится в трансляции голосования.

Байден набрал 247 голосов выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа их 232. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

Американские СМИ предполагают, что победу одержит Байден. Прогнозируется, что Калифорния отдаст демократу 55 голосов выборщиков. В понедельник в штатах выборщики выражают волю избирателей, которая была высказана на голосовании 3 ноября 2020 года.

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