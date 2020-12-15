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0:33   15 Декабря 2020
Политика

Выборщики Техаса поддержали Трампа на голосовании за президента США

Выборщики Техаса поддержали Трампа на голосовании за президента США

Коллегия из 38 выборщиков штата Техас проголосовала за действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в трансляции.

По данным американских СМИ, Трамп набрал 229 голосов выборщиков, а его соперник, демократ Джо Байден — 240. Для победы необходимо 270 голосов.

Выборщики во всех американских штатах голосуют в понедельник, выражая волю избирателей, которая была высказана 3 ноября 2020 года. Американские издания прогнозируют победу Байдена на выборах. Окончательные результаты утвердит Конгресс США в начале января 2021 года.

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#дональд трамп #сша #техас #выборы президента

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