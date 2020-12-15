Выборщики Техаса поддержали Трампа на голосовании за президента США

Коллегия из 38 выборщиков штата Техас проголосовала за действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в трансляции.

Коллегия из 38 выборщиков штата Техас проголосовала за действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в трансляции.

По данным американских СМИ, Трамп набрал 229 голосов выборщиков, а его соперник, демократ Джо Байден — 240. Для победы необходимо 270 голосов.

Выборщики во всех американских штатах голосуют в понедельник, выражая волю избирателей, которая была высказана 3 ноября 2020 года. Американские издания прогнозируют победу Байдена на выборах. Окончательные результаты утвердит Конгресс США в начале января 2021 года.