- The Guardian: вопросы рыболовства еще больше разобщили Лондон и Брюссель

Надежды на то, что Лондону и Брюсселю все же удастся заключить новое торговое соглашение, связанное с выходом Великобритании из ЕС, до 1 января 2021 года тают с каждым днем. Причиной задержки стало несогласие сторон в опросе правил рыболовства.

Надежды на то, что Лондону и Брюсселю все же удастся заключить новое торговое соглашение, связанное с выходом Великобритании из ЕС, до 1 января 2021 года тают с каждым днем. Причиной задержки стало несогласие сторон в опросе правил рыболовства.

Как пишет британское издание The Guardian, вопрос рыболовства после того, как Великобритания окончательно покинет Евросоюз, а это произойдет уже через две недели с небольшим, оказался серьезной экономической проблемой.

До 31 декабря текущего года включительно территориальные воды Великобритании еще остаются частью общего для всех членов Евросоюза рыболовного пространства. Но с наступлением нового 2021 года, они превращаются в исключительную зону пользования Великобритании.

Как уже предупредили в Лондоне, военные корабли королевского флота будут охранять британские суверенные воды, защищая их от чужих рыболовных судов. В частности, сообщается, что территориальные воды Соединенного королевства будут патрулироваться, а нарушители будут задерживаться, при этом их груз будет досматриваться и при необходимости конфисковываться.

Если не погружаться глубоко в суть вопроса, то кажется, что европейцы должны уступить требованиям Великобритании по торговому соглашению, так как именно суда из Евросоюза до сих пор вылавливали в британских водах порядка 60% рыбы. Однако и у Британии есть свой интерес. Оказывается, ей самой не нужна рыба в таких количествах, даже 80% собственного улова она ранее экспортировала, по большей части другим членам ЕС, но после выхода из союза она может лишиться этого огромного рынка.

Особняком в этом споре стоит Франция, у которой с Великобританией исторически сложные взаимоотношения, но которая весьма заинтересована в том, чтобы сохранить за собой право лова в британских водах, отмечает издание.

И наконец, Лондон, закрыв с 1 января свои воды от чужих рыболовных судов, сам лишается возможности вести рыболовный промысел в норвежских водах. И если для Великобритании в целом эта не такая уж и большая потеря, то для Шотландии, которая не хотела выходить из ЕС и только ищет повод, чтобы заявить о своем выходе из Соединенного Королевства, рыболовство в норвежских водах является важной частью экономики.

Таким образом, констатирует The Guardian, есть все основания опасаться, что торговый договор между Лондоном и Брюсселем не будет заключен до наступления нового года. Ни одна из сторон не готова к уступкам. Евросоюз выдвигает все новые ультиматумы, а британцам сдаться не позволяет расчетливость и гордость.

Изначально было понятно, что Brexit* не пройдет гладко и безболезненно, но сейчас истекают последние дни, чтобы заключить договоренности, которые позволили бы избежать самого жесткого разрыва.

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