Эксперт оценил шансы Польши на Polexit по аналогии с Brexit

После того, как Польша взбунтовалась, отказавшись голосовать за бюджет Евросоюза и добилась в итоге выделения на свои нужды 770 миллиардов злотых (примерно 211 миллиардов евро), некоторые СМИ решили, что это первый шаг к выходу из Евросоюза.

После того, как Польша взбунтовалась, отказавшись голосовать за бюджет Евросоюза и добилась в итоге выделения на свои нужды 770 миллиардов злотых (примерно 211 миллиардов евро), некоторые СМИ решили, что это первый шаг к выходу из Евросоюза.

Кроме того, на Польшу большое влияние оказал выход из ЕС Великобритании, которую Польша вместе с Венгрией и Португалией, странами, вошедшими в ЕС позже стран, составляющих ядро союза, воспринимала как своего защитника.

Об этом в беседе с изданием Baltnews рассказал глава Института польско-русского сотрудничества Дмитрий Буневич, рассуждая о том, возможен ли Polexit, дискуссию о котором развернула оппозиционная пресса.

По мнению эксперта, маловероятно, что Польша действительно решит выйти из Европейского союза.

Свыше 70% граждан Польши приветствуют членство своей страны в Евросоюзе, об этом говорят результаты всех соцопросов. Учитывая такие настроения населения, ни одно правительство, которое хочет оставаться у власти, не станет доводить ситуацию до выхода Польши из ЕС.

«Ситуация в Польше сильно отличается от того, что было в Великобритании. Там действительно общество было расколото пятьдесят на пятьдесят. Половина населения хотела остаться в ЕС, другая половина – выйти. С небольшим перевесом на референдуме победили сторонники выхода», – напомнил Буневич.

В Польше, по его словам, складывается совсем другая ситуация. Жители этой страны осознают, что благодаря членству в Евросоюзе в их стране за последнее десятилетие улучшились многие показатели, в том числе и возможность найти работу. Ни польское правительство, ни польское общество всерьез не настроены выходить из Европейского союза, уверен эксперт.

При этом он добавил, что Польша и Венгрия пытаются разделить два очень важных вопроса – получение от Евросоюза финансовой помощи и требование ЕС соблюдать внутренние правовые нормы.

«Сейчас идет очень напряженный процесс диалога Брюсселя с национальными столицами Польши, Венгрии, Португалии. Эти страны позже присоединились к Европейскому союзу относительно его ядра. Они всегда пытались занимать немножко обособленную линию», — рассказал эксперт.

И эти страны, будучи сторонниками независимости от Брюсселя, пытались отстаивать свою позицию сообща и группировались вокруг Лондона, считая его своим сильным защитником до тех пор, пока Великобритания была частью Евросоюза. Но после выходе Великобритании из ЕС этим странам приходится заново выстраивать свои отношения с европейской бюрократией, искать для этого новый формат.

«Этот поиск идет через конфликтный сценарий. Я думаю, могут быть разные последствия, но выход Польши или Венгрии из Евросоюза в ближайшее время – это крайне маловероятно», — подчеркнул Буневич в заключение беседы.

Напомним, на минувшей неделе в Брюсселе прошел саммит глав государств и правительств стран Европейского союза, на котором Польша и Венгрия выступили против того, чтобы выделение европейских грантов странам-членам ЕС в будущем было напрямую связано с выполнением правовых норм Евросоюза. Проект механизма мониторинга верховенства права был предложен руководством Евросоюза и поддержан странами «Старой Европы».

Однако Польша и Венгрия, которые чаще других стран Евросоюза подвергаются критики за несоблюдение общеевропейских норм, пригрозили, что используют свое право вето, и согласились с проектом лишь после того, как Брюссель пошел на уступки.

Как заявил по итогам саммита польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Польша одержала победу на этих «ключевых переговорах», когда на кону стояли 770 миллиардов злотых.