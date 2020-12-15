- Американист: США могут развалиться через пару электоральных циклов

Разговоры о выходе из состава Соединенных Штатов не являются для Америки чем-то новым. Это политическое шоу проводится с целью показать свою независимость от федерального центра и его шантажа ради получения каких-то уступок.

Разговоры о выходе из состава Соединенных Штатов не являются для Америки чем-то новым. Это политическое шоу проводится с целью показать свою независимость от федерального центра и его шантажа ради получения каких-то уступок.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог-американист Малке Дудаков, который прокомментировал инициативу главы Республиканской партии штата Техас Алена Уэста по созданию «Союза штатов».

Ранее, после того, как Верховный суд США отклонил поданных Техасом иск с требованием пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов в США в четырех штатах, Аллен Уэст призвал те штаты, которые еще придерживаются принципов американской конституции, объединиться и создать отдельный Союз.

Комментируя этот призыв главы республиканцев Техаса, малек Дудаков, напомнил, что еще в начале 2020 года три американских штата – Вашингтон, Орегон и Калифорния – объединились в союз западных штатов, чтобы совместно, но отдельно от центра противостоять эпидемии коронавируса.

«Сейчас ситуация усложняется высокой поляризацией общества, ведь половина страны не верит в честность прошедших президентских выборов», — добавил политолог.

При этом эксперт отметил, что настоящей угрозы распада США нет, так как в это непростое время никто не позволит штатам отделиться. Но разговоры на эту тему не утихнут, а со временем они будут становиться все популярнее.

В качестве примера Дудаков напомнил о том, что идея выходе Великобритании из Европейского союза возникла еще в 1980-х годах, после чего она на протяжении десятилетий витала в воздухе, постепенно обретая популярность, и спустя много лет наконец стала реальностью*.

«Сейчас время ускоряется, поэтому отделение штатов от США может произойти и быстрее – конечно, только в условиях полной разбалансировки политического аппарата и дисфункции федерального правительства страны», — уверен политолог.

По словам Дудакова, этот сценарий не является самым вероятным, но он может воплотиться в течение одного-двух ближайших электоральных циклов, и тогда уже встанет вопрос, будет ли мирным развод штатов или нет.

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