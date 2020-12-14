Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч человек

Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч человек, сообщили в столичном оперштабе.

Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч человек, сообщили в столичном оперштабе.

За последние сутки в столице РФ зафиксировано 77 смертельных случаев среди пациентов с подтвержденным COVID-19. За время пандемии в Москве зафиксировано более 698 тысяч заболевших COVID-19.

Всего в России выявлено более 2,6 миллиона случаев заражений коронавирусом. В столице России уже началась массовая вакцинация против коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин.