Украинцы в 2021 году могут лишиться бесплатной медицинской помощи

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предупредила об угрозе отсутствия выплат больницам страны по программе медицинских гарантий из-за нехватки денег.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предупредила об угрозе отсутствия выплат больницам страны по программе медицинских гарантий из-за нехватки денег.

Минздрав Украины до сих пор не передал в правительство проект постановления о финансировании программы медицинских гарантий в следующем году. Поскольку кабинет министров не может рассмотреть документ, медучреждения рискуют остаться без денег.

"В НСЗУ нет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года", — говорится в сообщении ведомства.

Если это произойдет, тысячи украинцев по всей стране могут лишиться права на бесплатную помощь врачей, в том числе те, кто подхватил коронавирус. Кроме того, медперсонал перестанет получать зарплаты.