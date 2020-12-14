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23:40   14 Декабря 2020
Общество

Украинцы в 2021 году могут лишиться бесплатной медицинской помощи

Украинцы в 2021 году могут лишиться бесплатной медицинской помощи

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предупредила об угрозе отсутствия выплат больницам страны по программе медицинских гарантий из-за нехватки денег. 

Минздрав Украины до сих пор не передал в правительство проект постановления о финансировании программы медицинских гарантий в следующем году. Поскольку кабинет министров не может рассмотреть документ, медучреждения рискуют остаться без денег.

"В НСЗУ нет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года", — говорится в сообщении ведомства.

Если это произойдет, тысячи украинцев по всей стране могут лишиться права на бесплатную помощь врачей, в том числе те, кто подхватил коронавирус. Кроме того, медперсонал перестанет получать зарплаты.

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#украина #медицина #финансы

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