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23:23   14 Декабря 2020
Политика

Все выборщики Колорадо отдали свои голоса за демократа Байдена

Все выборщики Колорадо отдали свои голоса за демократа Байдена

Девять выборщиков штата Колорадо поддержали кандидата в президенты от партии демократов Джо Байдена. Об этом сказано в трансляции голосования.

В этом штате Байден набрал 55,4% голосов 3 ноября 2020 года, когда делали выбор американцы. Итоги голосования выборщиков в Колорадо были ожидаемы, так как они утверждают волю избирателей.

Выборщики в штатах голосуют в понедельник. Для победы кандидату в президенты нужно набрать 270 голосов. Американские СМИ сообщают, что Байден наберет 306 голосов, а действующий президент Дональд Трамп заручится поддержкой 232 выборщиков.

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#сша #джо байден #выборы президента #колорадо

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