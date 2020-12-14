23:22 14 Декабря 2020Общество
Минпромторг исключил дефицит товаров после стабилизации цен в России
Стабилизация цен на подсолнечное масло и сахар не приведет к дефициту товаров первой необходимости в российских магазинах.
Стабилизация цен на подсолнечное масло и сахар не приведет к дефициту товаров первой необходимости в российских магазинах.
Запасов продуктов на складах не уменьшилось. Всего достаточно. Многие торговые сети еще с весны запаслись товарами на два месяца, поэтому дефицита продукции не произойдет. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".
Российские торговые компании обсуждают вопрос согласования цен на масло и сахар. Готовы подписать соглашение об их фиксации около 60 розничных сетей.