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23:12   14 Декабря 2020
Политика

Байден получил поддержку 16 выборщиков в штате Мичиган

Байден получил поддержку 16 выборщиков в штате Мичиган

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали все 16 выборщиков Мичигана, трансляция голосования проходила на сайте сената штата.

Команда Трампа подавала в суд штата на фальсификации, но там отклонили жалобы республиканцев. Сегодня в США проводится голосование выборщиков, их 270 голосов достаточно набрать для победы.

По предварительным сведениям СМИ, Джо Байден опережает своего оппонента Дональда Трампа по поддержке от выборщиков. Подсчеты будут утверждены конгрессом 6 января 2021 года.

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#сша #выборы #байден

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