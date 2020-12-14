Байден получил поддержку 16 выборщиков в штате Мичиган

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали все 16 выборщиков Мичигана, трансляция голосования проходила на сайте сената штата.

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали все 16 выборщиков Мичигана, трансляция голосования проходила на сайте сената штата.

Команда Трампа подавала в суд штата на фальсификации, но там отклонили жалобы республиканцев. Сегодня в США проводится голосование выборщиков, их 270 голосов достаточно набрать для победы.

По предварительным сведениям СМИ, Джо Байден опережает своего оппонента Дональда Трампа по поддержке от выборщиков. Подсчеты будут утверждены конгрессом 6 января 2021 года.