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22:51   14 Декабря 2020
Политика

Выборщики штата Флорида проголосовали за Дональда Трампа

Выборщики штата Флорида проголосовали за Дональда Трампа

Коллегия 29 выборщиков из Флориды поддержала Трампа в ходе голосования на выборах президента США.

По предварительным результатам голосования выборщиков, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. В понедельник в США проходит голосование выборщиков.

The New York Times сообщала, что процесс голосования будет транслироваться онлайн. Выборы президента США состоялись 3 ноября, за пост главы государства борются республиканец и действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден.

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#сша #трамп #флорида

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