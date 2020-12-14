Выборщики штата Флорида проголосовали за Дональда Трампа

Коллегия 29 выборщиков из Флориды поддержала Трампа в ходе голосования на выборах президента США.

Коллегия 29 выборщиков из Флориды поддержала Трампа в ходе голосования на выборах президента США.

По предварительным результатам голосования выборщиков, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. В понедельник в США проходит голосование выборщиков.

The New York Times сообщала, что процесс голосования будет транслироваться онлайн. Выборы президента США состоялись 3 ноября, за пост главы государства борются республиканец и действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден.