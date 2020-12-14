Петербургский суд огласит приговор историку Соколову 25 декабря

Петербургский суд 25 декабря вынесет приговор историку Олегу Соколову. Он обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Петербургский суд 25 декабря вынесет приговор историку Олегу Соколову. Он обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Следствие по делу было завершено в понедельник. Прокурор просит историку 15 лет заключения в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Сторона защиты выступила в поддержку обвинения.

Адвокаты просили учесть смягчающие обстоятельства и назначить Соколову не более восьми лет заключения. Историк, произнося последнее слово, сказал, что желает быть наказанным за преступление. Он объяснил, что Ещенко изменяла ему, не прерывая отношения из-за квартиры в центре Петербурга. Также подсудимый рассказал, что сам хотел умереть после смерти аспирантки.