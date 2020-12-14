Вассерман: протестующих в США сторонников Трампа можно понять

Недовольство, которое выражают сторонники действующего президента США Дональда Трампа, можно понять – эти люди уверены в том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы, и пытаются добиться их пересмотра

Недовольство, которое выражают сторонники действующего президента США Дональда Трампа, можно понять – эти люди уверены в том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы, и пытаются добиться их пересмотра, несмотря на отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса.

Об этом в интервью информационному агентству «ПолитРоссия» заявил известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя протесты сторонников Дональда Трампа, захлестнувшие Вашингтон в минувшие выходные.

В ночь с субботы на воскресенье протесты в Вашингтоне переросли в жестокие столкновения сторонников Трампа с активистами BLM (Black Lives Matter – «Черные жизни важны») и с активистами-либералами. В результате четверо протестовавших получили серьезные ножевые ранения, кроме того десятки человек пострадали и десятки были задержаны полицией.

Как заявил сам Дональд Трамп, на улицы Вашингтона вышли тысячи граждан США, требующих пересмотреть итоги недавних выборов, однако в субботу Верховный суд США не принял к рассмотрению иск с требованием пересчитать голоса в четырех штатах, который подал Техас.

«Мы ни от одного суда не добились рассмотрения этого вопроса по существу. Это правовой позор и унижение для США!!!», — написал действующий президент в своем микроблоге Twitter.

Комментируя происходящие в США события, Анатолий Вассерман отметил, что возмущение сторонников Трампа можно понять, ведь Демократическая партия Америки приложила все силы к тому, чтобы сфальсифицировать итоги президентских выборов 2020 года.

При этом демократам показалось мало «традиционных» для США способов фальсификации, например, привлечения к голосованию нелегальных эмигрантов, или использование одного голоса для многократного голосования.

«В этот раз Демпартия США прибегла к новым, ранее не бывалым методам. Это доказано настолько, насколько это возможно без прямого расследования», — подчеркнул Вассерман.

Ситуация в Штатах осложняется еще и тем, что судебные инстанции отказываются говорить о фальсификации голосования не только в отдельных штатах, но даже на общенациональном уровне. И в такой обстановке мятеж становится весьма вероятным, уверен эксперт.

Однако, с другой стороны надо признать, что сторонники Трампа в большинстве своем являются законопослушными гражданами. А обвиняющие их в нарушении законов демократы просто действуют по принципу, когда вор кричит «держи вора!».

Сторонники Трампа, возможно, вовсе не хотят развязывать боевые действия, но им придется как-то действовать. Потому что в ситуации, когда власть в стране захватывается с явным нарушением законов, это всегда влечет за собой все новые случаи беззакония.

«Те, кого сейчас в США называют либералами – хотя настоящие, классические либералы с ними бы на одном гектаре не сели… – скорее всего, захватив власть, на этом не остановятся, будут учинять безобразия в товарных количествах», — считает Вассерман.

Поэтому сторонникам Трампа он бы посоветовал начинать действовать уже сейчас, пока еще они находятся на достаточно выгодной стартовой позиции.

Проводя исторические аналогии, аналитик напомнил, что прошлую гражданскую войну в США в свое время также начали демократы, которые контролировали южные штаты.

В те времена федеральная власть обладала гораздо меньшим количеством полномочий, чем сейчас. И демократы попытались воспользоваться этим, когда на президентских выборах победил Авраам Линкольн – кандидат от экстренно созданной перед выборами Республиканской партии. В ответ на эту победу демократы объявили об отделении от США и создании собственной конфедерации.

«Республиканскую партию хоть и называют великой старой партией, но создали ее в пожарном порядке, потому что не было других способов противостоять беспределу демократической партии», — объяснил Анатолий Вассерман.

На протяжении двух месяцев после победы Линкольна ничего не происходило, но посоле того как президент-республиканец вступил в должность, демократы обстреляли форт Самтер, где находился федеральный гарнизон.

При этом формально демократы объяснили обстрел тем, что они хотели поторопит вывод гарнизона из форта, но фактически для них это была единственная возможность превратить политический конфликт в настоящую войну. И они этим шансом воспользовались.

Учитывая исторический опыт, можно ожидать, что и теперь демократы так или иначе первыми инициируют применение силы, считает Вассерман. Поэтому сторонникам Трампа нужно поторопиться с ответными мерами, пока они находятся в достаточно хорошей стартовой позиции. Но сильно на это рассчитывать не приходится, так как действующего президента поддерживают по большей части законопослушные американцы, заключил Вассерман.