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21:42   14 Декабря 2020
Политика

Лавров назвал высокомерными санкции США против Турции

Лавров назвал высокомерными санкции США против Турции

Санкции США против Турции являются еще одним проявлением высокомерного отношения к международному праву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США ввели санкции в отношении Турции после покупки ею С-400. Глава МИД РФ заявил, что действия Вашингтона не добавляют ему авторитета в сфере военно-технического сотрудничества.

Лавров сообщил, что введение санкций против Турции не стало сюрпризом. США применяют нелегитимные меры "налево и направо", заявил Лавров.

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