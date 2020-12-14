Лавров назвал высокомерными санкции США против Турции

Санкции США против Турции являются еще одним проявлением высокомерного отношения к международному праву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Санкции США против Турции являются еще одним проявлением высокомерного отношения к международному праву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США ввели санкции в отношении Турции после покупки ею С-400. Глава МИД РФ заявил, что действия Вашингтона не добавляют ему авторитета в сфере военно-технического сотрудничества.

Лавров сообщил, что введение санкций против Турции не стало сюрпризом. США применяют нелегитимные меры "налево и направо", заявил Лавров.