Байден получил 10 голосов выборщиков в спорном Висконсине

Байден набирает 156 голосов благодаря десяти выборщикам в штате Висконсин.

Байден набирает 156 голосов благодаря десяти выборщикам в штате Висконсин.

Дональд Трамп в ходе подсчетов голосования выборщиков получает 103 голоса. Первыми в США коллегия выборщиков штата Вермонт отдала свои голоса кандидату от демократической партии Джо Байдену.

Команда Трампа заявляет, что в ходе выборов имели место фальсификации, которые не учитывались при повторном подсчете бюллетеней. Трамп ни раз требовал провести проверку голосования по почте, которое вызывало у него больше всего подозрений.