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21:32   14 Декабря 2020
Политика

Байден получил 10 голосов выборщиков в спорном Висконсине

Байден получил 10 голосов выборщиков в спорном Висконсине

Байден набирает 156 голосов благодаря десяти выборщикам в штате Висконсин.

Дональд Трамп в ходе подсчетов голосования выборщиков получает 103 голоса. Первыми в США коллегия выборщиков штата Вермонт отдала свои голоса кандидату от демократической партии Джо Байдену.

Команда Трампа заявляет, что в ходе выборов имели место фальсификации, которые не учитывались при повторном подсчете бюллетеней. Трамп ни раз требовал провести проверку голосования по почте, которое вызывало у него больше всего подозрений.

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#выборы #байден #висконсин

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