21:32 14 Декабря 2020Политика
Байден получил 10 голосов выборщиков в спорном Висконсине
Байден набирает 156 голосов благодаря десяти выборщикам в штате Висконсин.
Байден набирает 156 голосов благодаря десяти выборщикам в штате Висконсин.
Дональд Трамп в ходе подсчетов голосования выборщиков получает 103 голоса. Первыми в США коллегия выборщиков штата Вермонт отдала свои голоса кандидату от демократической партии Джо Байдену.
Команда Трампа заявляет, что в ходе выборов имели место фальсификации, которые не учитывались при повторном подсчете бюллетеней. Трамп ни раз требовал провести проверку голосования по почте, которое вызывало у него больше всего подозрений.