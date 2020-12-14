Генсек ООН впервые с марта совершит официальный визит в другую страну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш впервые совершит официальный визит в другую страну с начала марта, когда во всем мире была объявлена пандемия COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш впервые совершит официальный визит в другую страну с начала марта, когда во всем мире была объявлена пандемия COVID-19.

О предстоящем визите генсека ООН в Германию на этой неделе сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Гутерреш отправится в Берлин в среду, а в пятницу он выступит с речью в германском парламенте. Также в планах его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Гутерреш традиционно выберет коммерческий рейс, а не частный самолет. Его путешествие организуют с учетом всех требований безопасности.