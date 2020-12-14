Все выборщики Нью-Йорка проголосовали за Байдена

Выборщики штата Нью-Йорк проголосовали за кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США, сообщил телеканал NBC New York.

Выборщики штата Нью-Йорк проголосовали за кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США, сообщил телеканал NBC New York.

На сегодня Байден набрал 146 голосов выборщиков, Дональд Трамп получил 79 голосов. В понедельник в США проходит голосование выборщиков, которые отражают голоса избирателей на выборах 3 ноября.

По предварительной информации американских СМИ, Джо Байден должен набрать большое число голосов выборщиков. Все подсчеты голосов будут утверждаться конгрессом 6 января.