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21:18   14 Декабря 2020
Политика

Все выборщики Нью-Йорка проголосовали за Байдена

Все выборщики Нью-Йорка проголосовали за Байдена

Выборщики штата Нью-Йорк проголосовали за кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США, сообщил телеканал NBC New York.

На сегодня Байден набрал 146 голосов выборщиков, Дональд Трамп получил 79 голосов. В понедельник в США проходит голосование выборщиков, которые отражают голоса избирателей на выборах 3 ноября.

По предварительной информации американских СМИ, Джо Байден должен набрать большое число голосов выборщиков. Все подсчеты голосов будут утверждаться конгрессом 6 января.

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#сша #выборы #байден

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