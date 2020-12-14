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21:08   14 Декабря 2020
Общество

Памятник Великому Князю Александру Невскому появится в Нижнем Новгороде

Памятник Великому Князю Александру Невскому появится в Нижнем Новгороде

Памятник Святому Великому Князю Александру Невскому установят в Нижнем Новгороде в следующем году в честь его 800-летия. Столько же лет исполняется городу.

Установка монумента является инициативой местных жителей. В Нижнем Новгороде уже стартовала масштабная акция по сбору средств для реализации этого проекта. Уже сейчас известно, как будет выглядеть памятник. Его созданием занимался прославленный скульптор Андрей Ковальчук. В своем творении он решил показать перерождение Александра Невского, который прошел тяжелейший путь.

"Александр Невский, если хотите, русский былинный герой, и в Городце он не то чтобы прощается с нами, а становится другим", – заявил скульптор в беседе с "Царьградом".

Выбранное для установки монумента место также имеет особое значение. Великий князь разместится возле храма неподалеку от реки Оки.

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#памятник #нижний новгород #александр невский

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