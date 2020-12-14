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21:05   14 Декабря 2020
Политика

Соратник Зеленского заявил, что коронавируса не существует

Соратник Зеленского заявил, что коронавируса не существует

Депутат Верховной рады и однопартиец президента Украины Юрий Камельчук публично заявил, что COVID-19 — "выдуманная болезнь".

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук, представляющий в парламенте партию президента "Слуга народа", публично заявил, что не верит ни в научные разработки вакцины коронавируса, ни в существование болезни.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", — сказал парламентарий.

Он отметил, что его смущают разные подходы стран к производству вакцины и оценке ее эффективности. Сам парламентарий по профессии журналист, а на личном сайте называет себя "коучем по развитию" и "НЛП-практиком".

На Украине с начала пандемии коронавируса выявили 900 666 инфицированных COVID-19, 15 247 человек скончались из-за вызванных болезнью осложнений.

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#украина #зеленский #коронавирус

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