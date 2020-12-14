Лукашенко напоил водой пожилую пациентку коронавирусного госпиталя

Александр Лукашенко во время посещения больницы, в которой сегодня развернули коронавирусный госпиталь, помог пенсионерке. Женщина президента узнала не сразу.

Александр Лукашенко во время посещения больницы, в которой сегодня развернули коронавирусный госпиталь, помог пенсионерке. Женщина президента узнала не сразу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с инспекцией посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Н. Савченко в Минске. Глава государства пообщался с докторами и пациентами, чтобы оценить качество оказываемой помощи. В одной из палат белорусский лидер увидел пожилую пациентку, которая лежа пыталась попить воды из бутылки. Лукашенко решил помочь женщине.

"Вы хотите попить? Давайте поможем?" — предложил Лукашенко.

Президент помог пациентке присесть на кровати, а после также прилечь обратно.

"Ну все, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите, потом мне позвоните", — сказал Лукашенко.

Женщина его поблагодарила, но явно не поняла, кто стоял перед ней. Тогда Лукашенко сдвинул респиратор, чтобы женщина могла увидеть его лицо.

"Ай-яй-яй… Вот спасибочки", — сказала пациентка и стала пожимать руку Лукашенко, пообещав ему, что выздоровеет.

Белорусский лидер пожелал женщине здоровья и поинтересовался, как ее зовут, а, уходя, напомнил, что ждет от нее звонка после выписки.