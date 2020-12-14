Эксперт считает, что заморозка цен может ударить по производителям

В России хотят заморозить цены на продукты питания на три месяца: ведомства предлагают правительству установить верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

В России хотят заморозить цены на продукты питания на три месяца: ведомства предлагают правительству установить верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Компании могут устанавливать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Планируется определить цену на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя, а на полке магащина — 110 рублей. За килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену 36 и 45 рублей соответственно.

На удорожание продукции повлияли многие факторы, пояснил "360" независимый экономический эксперт Антон Шабанов. По его словам, замораживание цен на продукты питания затронет не только магазины, но и всю экономику. В первую очередь пострадают сами производители, а затем — торговые сети. Первые не могут продавать товары по определенной цене, а вторые не могут устанавливать наценку. Это может привести к исчезновению товаров с полок. Магазинам станет невыгодно продавать за 10 рублей то, что они сами приобрели за 10 рублей, заключил Шабанов.