Вассерман считает, что "бунт" выборщиков в США маловероятен

Политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал голосование коллегии выборщиков за будущего президента США.

Политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал голосование коллегии выборщиков за будущего президента США.

Публицист отметил, что выборщики не всегда поступают, как предписали им избиратели. Таким образом, напоминает он, на прошлых президентских выборах пятеро из них проголосовали за кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа, хотя население поддержало демократа Хиллари Клинтон, сообщает Федеральное агентство новостей.

Однако подобные случаи не окажут существенного влияния на конечный результат голосования, считает Вассерман. Большое значение имеют так называемые "колеблющиеся" штаты. В текущем году в четырех таких штатах победу одержал демократ Джо Байден. Однако там были зарегистрированы многочисленные случаи фальсификаций. Но вряд ли это убедит выборщиков массово проголосовать вразрез с официальными результатами подсчета, подытожил интеллектуал.