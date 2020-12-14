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20:49   14 Декабря 2020
Политика

Иск Трампа о пересмотре результатов голосования в Висконсине был отклонен

Иск Трампа о пересмотре результатов голосования в Висконсине был отклонен

Верховный суд штата Висконсин отказал в иске действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о пересмотре результатов выборов на пост главы государства в штате.

Суд подчеркнул, что истец не сумел продемонстрировать ясных нарушений директив местного законодательного собрания. По этой причине иск был отклонен.

В настоящий момент ряд западных СМИ признали победу кандидата от демократической партии Джо Байдена, однако Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что при голосовании были существенные нарушения. Разбирательства все еще продолжаются.

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#сша #выборы #байден #трамп

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