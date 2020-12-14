20:49 14 Декабря 2020Политика
Иск Трампа о пересмотре результатов голосования в Висконсине был отклонен
Верховный суд штата Висконсин отказал в иске действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о пересмотре результатов выборов на пост главы государства в штате.
Верховный суд штата Висконсин отказал в иске действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о пересмотре результатов выборов на пост главы государства в штате.
Суд подчеркнул, что истец не сумел продемонстрировать ясных нарушений директив местного законодательного собрания. По этой причине иск был отклонен.
В настоящий момент ряд западных СМИ признали победу кандидата от демократической партии Джо Байдена, однако Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что при голосовании были существенные нарушения. Разбирательства все еще продолжаются.