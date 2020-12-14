Петербург готов начать плановую вакцинацию населения от коронавируса

Власти Петербурга готовы запустить плановую вакцинацию горожан от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Власти Петербурга готовы запустить плановую вакцинацию горожан от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Северная столица получила уже порядка 5,5 тыс. доз вакцины. Первыми прививки от COVID-19 получат медицинские работники, педагоги и сотрудники городских социальных служб. По поручению градоначальника в Петербурге увеличат число прививочных пунктов, а также усилят их работу.

На текущий момент в городе работают два прививочных пункта. Через два дня ожидается открытие еще 12. К 25 декабря их количество должно вырасти до 70. Кроме того, Беглов поручил улучшить организацию лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях.