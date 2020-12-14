Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:48   14 Декабря 2020
Политика

Трамп поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Трамп поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба казахского лидера.

Кроме того американский президент отметил плодотворное сотрудничество двух государств. По данным пресс-службы, в поздравительной телеграмме Трамп уточнил, что "он присоединяется к празднованию с президентом почти трех десятилетий лидерства Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии".

"Уходящий год принес беспрецедентные глобальные вызовы, однако наше партнерство выдержало все испытания", — сказано в телеграмме Трампа.

Помимо этого, американский лидер от имени США пожелал народу Казахстана здоровья и успехов в предстоящем году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #казахстан #токаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров