Трамп поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба казахского лидера.

Президент США Дональд Трамп направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму с Днем независимости республики, сообщила пресс-служба казахского лидера.

Кроме того американский президент отметил плодотворное сотрудничество двух государств. По данным пресс-службы, в поздравительной телеграмме Трамп уточнил, что "он присоединяется к празднованию с президентом почти трех десятилетий лидерства Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии".

"Уходящий год принес беспрецедентные глобальные вызовы, однако наше партнерство выдержало все испытания", — сказано в телеграмме Трампа.

Помимо этого, американский лидер от имени США пожелал народу Казахстана здоровья и успехов в предстоящем году.