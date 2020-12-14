Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:39   14 Декабря 2020
Политика

Выборщики Джорджии в США отдали голоса за Байдена

Выборщики Джорджии в США отдали голоса за Байдена

Голосование членов коллегии выборщиков в американском штате Джорджия закончилось в пользу демократа Джозефа Байдена.

Выборщики отдали все 16 голосов Байдену. При этом в Джорджии по требованию республиканской партии дважды проводили пересчет голосов, однако нарушений найдено не было.

Для победы в выборах президента США кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков из всех штатов из 538 возможных. Предварительные подсчеты СМИ показали, что Байден должен получить 306 голосов, а Трамп — 232.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #выборы #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров