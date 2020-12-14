20:07 14 Декабря 2020Политика
Байден заполучил голоса выборщиков Невады
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заполучил голоса выборщиков штата Невада, сообщает газета The Washington Post.
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заполучил голоса выборщиков штата Невада, сообщает газета The Washington Post.
Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа пытались ранее оспорить результаты голосования, однако в ходе заседания членов коллегии выборщиков их голоса были отданы Байдену.
Ранее в штате Теннесси завершилось голосование выборщиков. Их голоса достались республиканцу и главе Белого дома Дональду Трампу.