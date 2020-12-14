Байден заполучил голоса выборщиков Невады

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заполучил голоса выборщиков штата Невада, сообщает газета The Washington Post.

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заполучил голоса выборщиков штата Невада, сообщает газета The Washington Post.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа пытались ранее оспорить результаты голосования, однако в ходе заседания членов коллегии выборщиков их голоса были отданы Байдену.

Ранее в штате Теннесси завершилось голосование выборщиков. Их голоса достались республиканцу и главе Белого дома Дональду Трампу.