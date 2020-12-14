Уникальная выставка художника Питера Брейгеля едет в "Новый Иерусалим"

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова раскрыла детали грядущей выставки художника Питера Брейгеля-младшего и его современников.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова раскрыла детали грядущей выставки художника Питера Брейгеля-младшего и его современников.

Экспозиция Питера Брейгеля-младшего и его современников пройдет в подмосковном выставочном комплексе "Новый Иерусалим". На выставке будут представлены 70 полотен, два из которых являются уникальными, подчеркнула Виртуозова.

По словам вице-губернатора Подмосковья, каждый посетитель экспозиции сможет найти среди выставленных полотен что-то близкое по духу, поскольку среди работ художника есть как мрачные пейзажи, так и цветочные мотивы, которые напоминают картины Микеланджело Меризи да Караваджо.

"Это будет неожиданная, очень яркая, крайне редкая для мира премьера, — подчеркнула вице-губернатор в интервью телеканалу "360".

В заключение Виртуозова обратила внимание, что для приобретения билета на выставку вовсе не обязательно стоять в длинной очереди — достаточно лишь оформить заказ в онлайн-режиме. В условиях пандемии коронавируса такая возможность является крайне важной, добавила она.