Делягин определил меры, которые помогут стабилизировать цены на продукты

Доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, какие меры помогут снизить цены на российские продукты питания.

Доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, какие меры помогут снизить цены на российские продукты питания.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабинету министров проконтролировать цены на продукты. За последний год стоимость подсолнечного масла увеличилась на 23,8%, сахара — на 71,5%, муки — на 13%, макаронных изделий — на 10,5%. В настоящее время принято решение — зафиксировать цены на определенном уровне.

"Повышение цен на продукты безусловно связано с коронавирусом, потому что в некоторых регионах людям сеять не давали, например, под предлогом истерики. Но основные причины связаны с другим — это произвол монополий, во-первых, и дороговизна или недоступность кредита, во-вторых", — цитирует слова экономиста "Журналистская правда".

Чтобы ограничить рост цен и снизить их, поскольку они непомерно высоки, необходимо, в первую очередь, ограничить произвол монополий. Во-вторых, необходимо уменьшить торговую наценку, которая представляет собой разницу между розничными и оптовыми ценами для каждой группы товаров. В-третьих, сельхозпроизводителям нужна дешевая ссуда, заключил Делягин.