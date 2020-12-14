Компания Google объяснила произошедший сбой в работе сервиса

Произошедший недавно глобальный сбой в работе сервисов Google в компании объяснили техническими неполадками.

Произошедший недавно глобальный сбой в работе сервисов Google в компании объяснили техническими неполадками.

Проблемы с интернет-платформой, наблюдавшиеся по всему миру, возникли из-за сложностей с квотой внутреннего хранилища. Сбой произошел в системе аутентификации, вследствие чего пользователи столкнулись с трудностями входа в систему сервиса. На текущий момент работу удалось полностью наладить.