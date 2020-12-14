Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за клевету в Сети

Представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий уголовную ответственность за клевету в интернете.

Представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий уголовную ответственность за клевету в интернете.

В представленном депутатом проекте отмечается, что нарушителям закона может грозить наказание в качестве штрафа до одного миллиона рублей или лишения свободы до двух лет.