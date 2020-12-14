19:20 14 Декабря 2020Политика
Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за клевету в Сети
Представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий уголовную ответственность за клевету в интернете.
Представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий уголовную ответственность за клевету в интернете.
В представленном депутатом проекте отмечается, что нарушителям закона может грозить наказание в качестве штрафа до одного миллиона рублей или лишения свободы до двух лет.