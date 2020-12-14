19:11 14 Декабря 2020Политика
Выборщики в Нью-Гемпшире и Индиане завершили голосование на выборах президента США
Голосование за президента США завершилось еще в двух американских штатах.
Голосование за президента США завершилось еще в двух американских штатах.
Выборщики в Нью-Гемпшире отдали свои голоса за кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдену. В штате Индиана победу одерживает действующий президент Дональд Трамп. 11 голосов выборщиков были отданы Трампу также в Теннесси.
Официальное объявление итогов выборов президента состоятся 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей США.