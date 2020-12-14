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19:11   14 Декабря 2020
Политика

Выборщики в Нью-Гемпшире и Индиане завершили голосование на выборах президента США

Выборщики в Нью-Гемпшире и Индиане завершили голосование на выборах президента США

Голосование за президента США завершилось еще в двух американских штатах.

Выборщики в Нью-Гемпшире отдали свои голоса за кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдену. В штате Индиана победу одерживает действующий президент Дональд Трамп. 11 голосов выборщиков были отданы Трампу также в Теннесси.

Официальное объявление итогов выборов президента состоятся 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей США.

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#байден #трамп #выборы президента сша

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