Голосование за президента США завершилось еще в двух американских штатах.

Голосование за президента США завершилось еще в двух американских штатах.

Выборщики в Нью-Гемпшире отдали свои голоса за кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдену. В штате Индиана победу одерживает действующий президент Дональд Трамп. 11 голосов выборщиков были отданы Трампу также в Теннесси.

Официальное объявление итогов выборов президента состоятся 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей США.