Украинские компании могут подвергнуться нападениям в Сети. Об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной.

Украинские компании могут подвергнуться нападениям в Сети. Об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной.

На Украине прокомментировали недавние хакерские атаки в США. Американское министерство финансов подверглось угрозе в виртуальном пространстве. СНБО опасается, что подобный сценарий может произойти в Незалежной. Ведомство подтвердило введение высокого уровня киберугрозы на Украине.

В СНБО сравнили нынешнее нападение в США с атакой хакеров 2017 года. Украина считает, что российские спецслужбы якобы причастными к этому инциденту.

Соединенные Штаты ранее подтвердили взлом компьютерной сети Минфина. Американская сторона заявила, что российские хакеры якобы причастны к кибератаке, несмотря на отсутствие доказательств.