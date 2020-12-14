Украина опасается киберугрозы из-за хакерских атак на Минфин США
Украинские компании могут подвергнуться нападениям в Сети. Об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной.
На Украине прокомментировали недавние хакерские атаки в США. Американское министерство финансов подверглось угрозе в виртуальном пространстве. СНБО опасается, что подобный сценарий может произойти в Незалежной. Ведомство подтвердило введение высокого уровня киберугрозы на Украине.
В СНБО сравнили нынешнее нападение в США с атакой хакеров 2017 года. Украина считает, что российские спецслужбы якобы причастными к этому инциденту.
Соединенные Штаты ранее подтвердили взлом компьютерной сети Минфина. Американская сторона заявила, что российские хакеры якобы причастны к кибератаке, несмотря на отсутствие доказательств.