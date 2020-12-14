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19:00   14 Декабря 2020
Политика

Украина опасается киберугрозы из-за хакерских атак на Минфин США

Украина опасается киберугрозы из-за хакерских атак на Минфин США

Украинские компании могут подвергнуться нападениям в Сети. Об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной.

На Украине прокомментировали недавние хакерские атаки в США. Американское министерство финансов подверглось угрозе в виртуальном пространстве. СНБО опасается, что подобный сценарий может произойти в Незалежной. Ведомство подтвердило введение высокого уровня киберугрозы на Украине.

В СНБО сравнили нынешнее нападение в США с атакой хакеров 2017 года. Украина считает, что российские спецслужбы якобы причастными к этому инциденту.

Соединенные Штаты ранее подтвердили взлом компьютерной сети Минфина. Американская сторона заявила, что российские хакеры якобы причастны к кибератаке, несмотря на отсутствие доказательств.

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#украина #снбо #киберугроза

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