Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:57   14 Декабря 2020
Политика

Коллегия выборщиков из Вермонта отдала голоса за Байдена

Коллегия выборщиков из Вермонта отдала голоса за Байдена

Выборщики штата Вермонт первыми в США завершили голосование за нового президента страны.

Они оказали поддержку кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену, отдав свои голоса за него. За представителя демократов проголосовали все три выборщика Вермонта.

Голосование коллегии выборщиков транслируется в онлайн-режиме. Наблюдать за избирательным процессом могут избиратели власти американских штатов и столичного округа Колумбия.

Транслироваться будут в том числе заседания выборщиков в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии, где действующий глава Белого дома Дональд Трамп пытается оспорить итоги голосования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #выборщики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров