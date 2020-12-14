Коллегия выборщиков из Вермонта отдала голоса за Байдена

Выборщики штата Вермонт первыми в США завершили голосование за нового президента страны.

Выборщики штата Вермонт первыми в США завершили голосование за нового президента страны.

Они оказали поддержку кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену, отдав свои голоса за него. За представителя демократов проголосовали все три выборщика Вермонта.

Голосование коллегии выборщиков транслируется в онлайн-режиме. Наблюдать за избирательным процессом могут избиратели власти американских штатов и столичного округа Колумбия.

Транслироваться будут в том числе заседания выборщиков в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии, где действующий глава Белого дома Дональд Трамп пытается оспорить итоги голосования.