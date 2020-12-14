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18:56   14 Декабря 2020
Общество

Беглов рассказал, при каких условиях снимут ограничения по COVID-19 в Петербурге

Беглов рассказал, при каких условиях снимут ограничения по COVID-19 в Петербурге

Ограничения, введенные из-за коронавируса в Петербурге, снимут, если санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится, сообщил глава города Александр Беглов.

Беглов с благодарностью высказался о петербуржцах, которые продолжают соблюдать все введенные меры ограничений. Все санитарные нормы будут сняты, как только ситуация улучшится.

Губернатор Северной столицы также встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым. Предприниматель отправлял Беглову разработки представителей отрасли по безопасному ведению ресторанного бизнеса в период пандемии коронавируса.

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#петербург #беглов #коронавирус

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