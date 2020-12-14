18:56 14 Декабря 2020Общество
Беглов рассказал, при каких условиях снимут ограничения по COVID-19 в Петербурге
Ограничения, введенные из-за коронавируса в Петербурге, снимут, если санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится, сообщил глава города Александр Беглов.
Ограничения, введенные из-за коронавируса в Петербурге, снимут, если санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится, сообщил глава города Александр Беглов.
Беглов с благодарностью высказался о петербуржцах, которые продолжают соблюдать все введенные меры ограничений. Все санитарные нормы будут сняты, как только ситуация улучшится.
Губернатор Северной столицы также встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым. Предприниматель отправлял Беглову разработки представителей отрасли по безопасному ведению ресторанного бизнеса в период пандемии коронавируса.