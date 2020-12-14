Пригожин: между властью и бизнесом должен быть стопроцентный компромисс

Власть и бизнес должны стремиться к компромиссу, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Власть и бизнес должны стремиться к компромиссу, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция издания "Мой район" поинтересовалась мнением предпринимателя о движении рестораторов "Карта сопротивления", возникшем в результате распоряжения администрации города на Неве о запрете работы заведений в праздничные дни с 19:00 до 6:00. В своем ответе, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд", Евгений Викторович признал, что вряд ли стал бы участвовать в таком бунте в 1990-е годы, когда его ресторанный бизнес находился в активной фазе развития.

Пригожин постарался бы встретиться и договориться с представителями Смольного, к тому же тогда это было проще, ведь власть шла на диалог с бизнесом.

"Но не думаю, что в то время Собчак или Яковлев стали бы лично включаться в эту историю, скорее это было бы поручено вице-губернатору, в обязанности которого и входило решение подобных конфликтов", — отметил Пригожин.

Правительство, по его словам, должно не только не допустить гибели бизнеса, но и найти пути выхода из кризиса.

"Я уже комментировал ситуацию в Петербурге и выразил свое мнение о некомпетентности вице-губернатора города, который не проявил должного внимания к серьезности возникшего конфликта", — напомнил предприниматель.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сейчас лично погрузился в решение этой проблемы. Важно помнить, что бизнес никогда не победит власть. Власть должна поддерживать бизнес, а бизнес убеждать власть, резюмировал Пригожин.

По имеющейся у предпринимателя информации, Беглов не только услышал крик о помощи рестораторов, но и планирует в ближайшее время создать комиссию, которая наладит с ними постоянный диалог.