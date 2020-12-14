Кедми рассказал, какую роль Запад отвел Украине и другим республикам СССР

Запад делает из Украины и из других бывших советских республик дешевый инструмент для борьбы с Россией. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог Яков Кедми, рассуждая на тему претензий, которые выдвигают Москве постсоветские страны.

Запад делает из Украины и из других бывших советских республик дешевый инструмент для борьбы с Россией.

Об этом в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявил политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми, рассуждая на тему претензий, которые выдвигают Москве государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве.

Как отметил эксперт, во времена существования СССР каждая из союзных республик вносила в общую копилку посильный вклад. Однако ядром страны являлась именно Россия, и за счет ее ресурсов во всем СССР создавалась инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство. В создание и развитие промышленности в Украинской Советской Социалистической республике (УССР), например, Россия внесла огромный вклад.

Однако после распада Союза, большинство республик не смогли не только преумножить, но даже сохранить доставшийся им промышленный потенциал, отметил Кедми.

«Промышленность Средней Азии, Украины, Молдовы, Прибалтики – кто ее создал? Откуда она пришла? Почему там все это создавали? Сейчас половину выбросили и разбазарили. Эти государства тогда были дееспособные», — подчеркнул политолог.

Запад не спешит инвестировать средства в развитие постсоветских государств, в ту же Украину, в которую вкладывала деньги Москва. Запад считает, что бывшие республики годятся только на роль дешевого инструмента в борьбе против России, и не рассматривает их ни в каком другом качестве.

Напомним, ранее Яков Кедми в интервью телеканалу Царьград отметил, что Украина не в состоянии самостоятельно распоряжаться своей независимостью, ей обязательно надо быть «под кем-то». Поэтому, заявил израильский эксперт, рассорившись с Россией, Украина мечтает превратиться в «51-й американский штат».