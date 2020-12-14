Нападение на украинских журналистов произошло в прямом эфире

Преступник избил журналистку и оператора украинского телеканала в прямом эфире. Корреспонденты намерены обратиться в полицию.

Преступник избил журналистку и оператора украинского телеканала в прямом эфире. Корреспонденты намерены обратиться в полицию.

Сотрудники телеканала Kyiv Live по заданию редакции выясняли, почему владельцы киосков у станции метро "Выдубичи" в Киеве не посыпают песком обледеневший асфальт. Внезапно на журналистов набросился неизвестный мужчина и начал их избивать.

Редакция канала уверена, что предприниматели должны убирать территорию вокруг своих магазинов, однако владельцы киосков не делают этого. На их территории лежат груды мусора, а скользкая дорога не посыпана песком. Корреспонденты вызвали полицейских на место происшествия. Они собираются писать заявление по факту нападения.