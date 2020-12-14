18:16 14 Декабря 2020Политика
Голосование выборщиков за президента США началось
Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующих президента и вице-президента США. Процесс начался в 18:00 по московскому времени.
Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующих президента и вице-президента США. Процесс начался в 18:00 по московскому времени.
Члены коллегии выборщиков проголосуют в административных центрах 50 американских штатов и в федеральном округе Колумбия. Первые заседания уже начались в штатах Вермонт, Индиана и Теннесси.
Аналитики столкнулись с самыми нестандартными выборами в истории США. Действующий глава государства Дональд Трамп добивался пересмотров итогов голосования до конца прошлой недели и не намерен уступать президентское кресло демократу Джо Байдену.