Голосование выборщиков за президента США началось

Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующих президента и вице-президента США. Процесс начался в 18:00 по московскому времени.

Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующих президента и вице-президента США. Процесс начался в 18:00 по московскому времени.

Члены коллегии выборщиков проголосуют в административных центрах 50 американских штатов и в федеральном округе Колумбия. Первые заседания уже начались в штатах Вермонт, Индиана и Теннесси.

Аналитики столкнулись с самыми нестандартными выборами в истории США. Действующий глава государства Дональд Трамп добивался пересмотров итогов голосования до конца прошлой недели и не намерен уступать президентское кресло демократу Джо Байдену.