МИД РФ опроверг фейк Пентагона о присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал доклад Пентагона о якобы присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал доклад Пентагона о якобы присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Главный инспектор американского военного ведомства в своем докладе заявил, что Объединенные Арабские Эмираты "финансируют присутствие частной военной компании в североафриканском государстве". В свою очередь глава МИД РФ напомнил, что Москва неоднократно опровергала все сообщения о своих действиях в Ливии, пишет ФАН.

"Мы уже неоднократно давали разъяснения в связи с различными докладами, сообщениями о действиях РФ в связи с ливийским кризисом. Наша позиция хорошо известна», — подчеркнул дипломат.

Вброс о ЧВК "Вагнер" в Ливии ранее опубликовали журналисты британского издания Middle East Eye. Авторы взяли за основу тезисы заведующей кафедрой политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета Кимберли Мартен. В ходе своего выступления на пресс-конференции в Палате представителей США она призвала запустить пропагандистскую кампанию против России.