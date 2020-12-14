Frankfurter Rundschau: Санкции ЕС против РФ ослабляют экономику Германии

Решение о продлении антироссийский санкций еще на полгода, которое было принято в конце прошлой недели на саммите глав государств и правительств стран-членов Евросоюза в Брюсселе, означает, что экономика Германии столкнется с новыми трудностями.

Решение о продлении антироссийский санкций еще на полгода, которое было принято в конце прошлой недели на саммите глав государств и правительств стран-членов Евросоюза в Брюсселе, означает, что экономика Германии столкнется с новыми трудностями.

Об этом в понедельник, 14 декабря, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau, приводя мнение депутата бундестага Лоренца Йоста Бойтина, который считает, что продление введенных против России санкций, является политической ошибкой.

Ранее Министерство экономики Германии опубликовало отчет, в котором говорится, что введенные против России в 2014 году санкции не вызвали спада в российско-немецкой торговле и не причинили значительного вреда экономике ФРГ.

Однако, совсем другие результаты показало исследование, которое было проведено в ноябре 2020 года по заказу немецких торговых и промышленных палат, отмечает автор материала. Это исследование показало, что антироссийские санкции оказали на немецкую экономику серьезное влияние.

Если антироссийские санкции Евросоюза будут отменены, и Россия со своей стороны отменит встречные ограничения, это даст германской экономике 5,45 миллиарда евро, то есть ВВП страны увеличится на 0,16%. Такие цифры приводятся в независимом исследовании, с которым, однако, не согласно Министерство энергетики Германии.

«Продление санкций против Москвы — это политическая ошибка», — заявил в беседе с изданием представитель фракции Левых в бундестаге Лоренц Йоста Бойтин, комментируя решение Евросоюза.

Также фракция Левых заявила в бундестаге о своем несогласии с политикой Евросоюза, отметив ее неэффективность. По мнению Левых, гораздо большего можно добиться путем переговоров, а не путем санкционного давления.