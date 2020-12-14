Эксперт назвал вероятную причину массового сбоя работы Google-сервисов

Сбой в одном из центров Google в Атланте мог стать причиной проблем с работой сервиса по всему миру.

Сбой в одном из центров Google в Атланте мог стать причиной проблем с работой сервиса по всему миру.

На данный момент конкретную причину массового сбоя специалисты назвать не могут. Об этом рассказал технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.

"По всей видимости, какой-то сбой в конфигурации инфраструктуры", — предположил он.

Возникшие проблемы с работой могут быть также связаны с неисправностью оборудования. Сбой продолжался около часа, а сейчас сервисы вернулись к работе. Эксперт добавил, что крупные сервисы, как правило, стараются не допускать подобных перебоев, передает телеканал "360".