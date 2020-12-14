Бастрыкина попросили взять под контроль дело Легкоступовой

Дочь погибшей певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на личный контроль расследование гибели артистки.

Дочь погибшей певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на личный контроль расследование гибели артистки.

Бриль попросила проверить деятельность вдовца певицы Юрия Фирсова. По мнению дочери, он порочит честь ее матери, распространяя слухи об "аморальном" образе жизни певицы. Девушка привела ссылки на статьи в качестве доказательств своих слов. Дочь считает, что Фирсов пытается добиться отказа в возбуждении дела, передает 5-tv.

Легкоступова умерла 14 августа в больнице, проведя несколько дней в коме. Следствие считает, что артистка получила травмы, упав в ванной. Пострадавшую обнаружила дочь. Бриль приехала к матери, потому что она несколько дней не выходила на связь. В квартире находились оба супруга в состоянии алкогольного опьянения.