Фермер-сыровар назвал причины роста цен на молоко в России

Фермер-сыровар объяснил, почему растут цены на молоко и сыр.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что цены на первоочередные продукты питания в период пандемии коронавируса растут. После этого правительство страны начало принимать меры по сдерживанию цен.

К примеру, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что производители снизят цены при поставках некоторых продуктов в магазины до конца I квартала 2021 года. Также цены на сахар и подсолнечное масло в России упадут до 46 рублей за килограмм и 110 рублей за килограмм соответственно.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» фермер-сыровар, председатель Союза сыроваров России, член общественной палаты РФ Олег Сирота рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на цене молочной продукции.

«Есть общая тенденция к подорожанию молочных продуктов, в том числе и сыра. Главная причина – это подорожание молока. Оно произошло, потому что несколько крупных игроков решили сильно поднять цены, примерно на 20%. <…> Сейчас в стране объективно дефицит хорошего молока. Также подорожали импортные ветеринарные препараты для коров, доильное оборудование, корма. Сейчас цена на молоко в России максимальная», — рассказал сыровар.

Помимо указанных мер, правительство России в 2020 году планирует снизить стоимость продовольственной пшеницы. К концу следующего года ее цена за тонну без учета НДС упадет до 13 тысяч рублей.