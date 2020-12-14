Российский историк высказался о потере власти Вашингтона

Вашингтон ежедневно теряет все больше власти над собственными территориями. Об этом рассказал профессор и кандидат исторических наук Виталий Тепикин.

Вашингтон ежедневно теряет все больше власти над собственными территориями. Об этом рассказал профессор и кандидат исторических наук Виталий Тепикин.

Историк прокомментировал политическую обстановку в США на фоне недавних событий. Техас пожелал отделиться от страны. По мнению Тепикина, Вашингтону сложно будет контролировать ситуацию. Эксперт напомнил, как восточную часть Оклахомы отдали под управление индейцев несколько месяцев назад. Такое решение приняли в Верховном суде США. Нью-Йоркский район Стейтен-Айленд, где находится статуя Свободы, намерен отколоться от города. Теперь очередь дошла и до Техаса.

Профессор утверждает, что жители штата почувствовали "ветер независимости". Отделение Техаса может повлечь за собой тяжелые последствия для американской экономики.