Профессор Тепикин оценил вклад КНР и РФ в поддержание мировой стабильности

Россия и Китай действительно вносят существенный вклад в поддержание стабильности в мире, заявил кандидат исторических наук, профессор, публицист Виталий Тепикин.

Россия и Китай действительно вносят существенный вклад в поддержание стабильности в мире, заявил кандидат исторических наук, профессор, публицист Виталий Тепикин.

Таким образом он отреагировал на заявление министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что КНР и РФ в последнее время способствуют сохранению глобальной стабильности на международной арене и играют в мире все более важную роль.

По словам публициста, Пекин и Москва являются серьезными игроками на международной арене, а также входят в число постоянных членов Совбеза ООН. Тепикин добавил, что, помимо этого, Китай и Россия категорически против вмешательства во внутренние дела других государств.

"Государства действительно вносят существенный вклад в поддержание стабильности на планете, выступают в меру своих сил за международную справедливость и разрешение спорных ситуаций в мире посредством дипломатического диалога, консультаций, а не оружия", — заявил профессор.

Тепикин подчеркнул, что мирное сосуществование народов сегодня держится не только на китайской стороне и Российской Федерации, но во многом благодаря им.